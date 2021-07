La superstar NBA dei Phoenix Suns, Chris Paul, era un uomo in missione in gara-6 delle finali della Western Conference contro i Los Angeles Clippers e, a quanto pare, Shaquille O’Neal sapeva cosa ha alimentato l’epica performance di CP3. Secondo l’icona dei Los Angeles Lakers, Paul si sentiva così a suo agio a giocare allo Staples Center che per lui sembrava una partita in casa.

Paul è stato parte integrante del franchise di “Lob City” e ha trascorso sei stagioni come membro dei Clippers. La sua esperienza giocando nel centro di Los Angeles si è rivelata enorme mercoledì sera quando ha eliminato la sua ex squadra e quasi da solo ha concluso la loro stagione.

“La scorsa notte è stata come una partita in casa per lui, anche se erano in trasferta. Era a suo agio nel giocare in quell’arena. La sua famiglia era lì, aveva dei fan lì, anche Billy Crystal era a palazzo”.

“First time in the Finals… I’m just happy and proud of him.” @SHAQ on CP3 making his first NBA Finals appearance. pic.twitter.com/oQdIfLXpVf — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 2, 2021