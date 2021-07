Sarà un pivotal game privo di stelle, quello che andrà in scena questa notte in Gara-5 tra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Non saranno infatti presenti né Giannis Antetokounmpo né Trae Young, entrambi fermati dai rispettivi infortuni.

Il greco ha subito un brutto infortunio al ginocchio in Gara-4, secondo Mike Budenholzer ha fatto pesi ma ancora nessuna reale attività sul campo. Resta in serio dubbio anche per Gara-6.

Mike Budenholzer said Giannis Antetokounmpo did work in the weight room at shoot around this morning, but didn’t do any on-court work. Budenholzer expects him to be in the building tonight. — Malika Andrews (@malika_andrews) July 1, 2021

Young ha già saltato Gara-4 a causa del fortuito infortunio alla caviglia subito calpestando il piede di un arbitro. Prima della partita era in campo per tirare, ma alla fine non è riuscito ad essere della partita. La speranza di Young è di poter rientrare in Gara-6.

ESPN Sources with @wojespn: Atlanta Hawks star Trae Young (foot) is out for Game 5 vs. Bucks tonight. Young will continue to rehab with hopes of playing in the Eastern Conference Finals Game 6 on Saturday in Atlanta. — Malika Andrews (@malika_andrews) July 1, 2021

Chi invece ci sarà è Clint Capela, uscito per una botta all’occhio nell’ultimo quarto di Gara-4. Il centro svizzero si è rimesso e giocherà.