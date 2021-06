Se la star dei Brooklyn Nets Kevin Durant non fosse diventato un giocatore NBA, probabilmente ora giocherebbe a football nella NFL come wide receiver. Quando gli è stato chiesto nel podcast Out of Office quale altro sport professionistico avrebbe potuto praticare, Durant non ha esitato a dire il football. La sua lunghezza e la sua costituzione lo rendono un cestista ideale ma l’ala dei Nets crede di avere gli strumenti fisici per diventare un efficace giocatore di football paragonabile ad altri ricevitori della NFL oggi.

“Potrei giocare a football. Potrei essere un ottimo ricevitore. Ci sono ricevitori che sono 1 metro e 80 e pesano neanche 80 chili… Sarebbe potuta essere una strada della mia vita”, ha spiegato Durant a Bleacher Report.

Questa è una dichiarazione interessante di Kevin Durant e sicuramente riceverà molte reazioni da parte di giocatori e tifosi, sia NBA sia appassionati di football. Dopotutto, sebbene sia il basket che il football siano due sport di contatto, c’è MOLTA più fisicità nel football. KD avrebbe probabilmente bisogno di una mentalità diversa se fosse nella NFL. Ma non è detto che non la potrebbe trovare, d’altronde non so in quanti avrebbero scommesso su un ritorno in questo modo di Durant in NBA.

