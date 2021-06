Jason Kidd è ufficialmente il nuovo capo allenatore dei Dallas Mavericks e il proprietario della franchigia NBA, Mark Cuban, è entusiasta di ciò che porterà ai Mavs e alla superstar Luka Doncic.

Parlando con TMZ dopo l’assunzione, Mark Cuban ha condiviso la sua convinzione che Kidd avrà un grande impatto sull’organizzazione, in particolare su Doncic che potrà migliorare la sua regia e parlare tutti i giorni con uno dei cervelli più incredibili della storia della NBA.

“Ne sono entusiasta, ovviamente. Jason Kidd sarà fantastico per noi. Sarà fantastico per Luka, per l’organizzazione. Sono davvero emozionato”.

Mark Cuban ha anche sottolineato il desiderio dei Mavs di vincere il titolo NBA, che la squadra ha vinto l’ultima volta nel 2011 con Dirk Nowitzki e Jason Kidd a capo della banda. Per Cuban, questa è l’idea dietro l’assunzione di Kidd.

“Abbiamo talento. Penso che otterremo altri grandi giocatori. Continueremo a migliorare. Luka continuerà a migliorare. E penso che Jason aiuterà Luka e il team a migliorare”.

Kidd ha sicuramente un compito difficile da portare a termine poiché eredita una squadra con una giovane superstar come Luka Doncic e una franchigia con aspirazioni al titolo. Lo sviluppo del regista sloveno sarà fondamentale per il suo successo, anche se è abbastanza chiaro come possa portare il gioco di Doncic al livello successivo.