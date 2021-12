I Brooklyn Nets hanno a che fare con la saga di Kyrie Irving da prima dell’inizio di questa stagione NBA. Irving ha deciso di non farsi il vaccino contro il COVID-19 e, in base alla legge statale, non gli hanno permesso di giocare le partite casalinghe nello stato di New York o di partecipare alle attività di squadra. Ciò ha spinto l’organizzazione a decidere di non consentire nemmeno a lui di unirsi al team in trasferta. Ciò ha spinto i Nets a pensare di scambiare il fenomeno ex Cleveland e in NBA in tanti si sono mossi, soprattutto Dallas.

Secondo quanto riferito, i Dallas Mavericks e i Brooklyn Nets hanno recentemente discusso di un possibile scambio NBA che coinvolge Kyrie Irving. Secondo l’insider NBA di SNY, Ian Begley, durante quelle discussioni, è stato citato Kristaps Porzingis.

Tuttavia, non si sa esattamente fino a che punto siano arrivati ​​quei colloqui e se abbiano superato la fase preliminare ma comunque lo scambio avrebbe molto senso con Irving a dominare l’NBA a Dallas.

Porzingis dovrebbe guadagnare oltre 31 milioni di dollari in questa stagione, oltre 33 milioni di dollari la prossima stagione e ha una player option da 36 milioni di dollari l’anno successivo. Conoscendo la storia degli infortuni di Porzingis, sarebbe sorprendente se non scegliesse questa opzione.

