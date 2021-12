JR Smith è contentissimo dei suoi voti in pagella al college

È stata una giornata storica per JR Smith, che ha vinto un titolo NBA ma forse non era mai arrivato a provare una soddisfazione del genere neanche in quell’occasione. L’ex giocatore dei Cavaliers oggi ha ricevuto 4.0 come votazione nella pagella del primo semestre al college, ovvero il massimo risultato nel sistema americano. Per lui, che si approccia all’università per la prima volta nella sua vita, il voto è stato causa di un’esplosione di felicità.

“Ok, quindi è successo davvero…” ha scritto Smith su Twitter, prima di annunciare il suo voto.

Ok soooo this really just happened….

Grades are in! 4.0 ✅ 🤲🏾😊🥳🎁⛳️ I’m going FU$&@ing NUTTTTTSSSSSS!!! pic.twitter.com/kGnknVEiIq

Poi Smith, che in questi mesi è al college per diventare un golfista professionista, è andato live su Instagram ed ha continuato a manifestare tutta la propria soddisfazione. “Non posso nemmeno descrivervi quello che sto provando… Specialmente quando non pensi di potercela fare, si parla sempre di quello che non riesci a fare” ha detto l’ex giocatore NBA.

“I can’t even describe the feeling… especially when you don’t think you can do it… you always hear about your disabilities…”

JR Smith got a 4.0 in his first semester at college!! 🔥 @TheRealJRSmith pic.twitter.com/y7pm5F0gnj

— Complex Sports (@ComplexSports) December 14, 2021