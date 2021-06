“Space Jam: A New Legacy”, arriva il documentario parodia

Manca esattamente un mese all’uscita, nelle sale cinematografiche americane, di “Space Jam: A New Legacy” con protagonista LeBron James. Nelle scorse ore la Warner Bros, casa di produzione del film, ha pubblicato un video di circa 6′ che non è esattamente un trailer. È più una parodia dei documentari “30 for 30” che ESPN realizza su sportivi particolarmente iconici: l’esempio più celebre, relativo al basket, è probabilmente “Once Brothers” che racconta la storia di Vlade Divac e Drazen Petrovic.

Stavolta il “30 for 30” è stato prodotto basandosi proprio sul sequel di Spece Jam, col titolo “The Bunny and the Goat”, giocando sul fatto che LeBron sia “The GOAT” (Greatest Of All Time). Nel video sono presenti quasi tutti i protagonisti della pellicola: ovviamente James, ma anche i Looney Tunes, la giornalista Rachel Nichols, Richard Jefferson, i vari giocatori sulle cui sembianze è stata creata la Goons Squad (Anthony Davis e Diana Taurasi per esempio), ma anche gli attori che interpreteranno il figlio di LeBron e l’antagonista principale.

Il risultato è un godibilissimo documentario-parodia, pieno di chicche e citazioni ai prodotti di ESPN (anche The Last Dance) e al film. La data di uscita precisa di “Space Jam: A New Legacy” negli USA è il 16 luglio, mentre in Italia il film verrà proiettato a settembre col titolo “Space Jam: New Legends”.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.