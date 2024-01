NBA Launchpad seleziona cinque aziende specializzate in tecnologie emergenti

NEW YORK, 29 gennaio, 2024 – La National Basketball Association (NBA) ha annunciato le cinque aziende che faranno parte del terzo gruppo di partecipanti a NBA Launchpad, un’iniziativa della Lega volta ad individuare, valutare e sperimentare tecnologie emergenti in grado di far progredire le principali tematiche legate alla pallacanestro e al business. Il gruppo comprende 3 aziende incentrate sul miglioramento del gioco e altre due focalizzate sull’arricchimento dell’esperienza dei fan.

Le seguenti aziende inizieranno ora un processo immersivo di sei mesi che prevede supporto diretto da parte dell’NBA e relativo accesso alle sue risorse, per sviluppare ulteriormente le loro tecnologie. Alla conclusione del programma, le aziende di NBA Launchpad presenteranno i loro progetti a dirigenti, partner strategici e investitori di NBA, nel corso di un Demo Day che si terrà durante la NBA 2K25 Summer League a Las Vegas nel mese di luglio.

“NBA Launchpad continua a sostenere start-up tecnologiche all’avanguardia per rimanere in prima linea nell’innovazione cestistica“, ha dichiarato Tom Ryan, Vicepresidente di NBA per la Basketball Strategy. “La collaborazione con questi talentuosi imprenditori è fonte di ispirazione per il nostro approccio e ha il potenziale di rivoluzionare il gioco“.

“Collaborare con le aziende di NBA Launchpad ci offre l’opportunità di esplorare nuovi modi innovativi per migliorare l’esperienza e il coinvolgimento dei fan“, ha affermato Jason Bieber, Vicepresidente NBA di New Business Ventures. “Il Gruppo di quest’anno, composto da aziende pionieristiche, ci offre l’ennesima opportunità di porre i nostri tifosi al centro di tutto ciò che facciamo“.

Il programma NBA Launchpad 2024, come descritto di seguito, vede la presenza di aziende provenienti da quattro Paesi: Stati Uniti, Danimarca, Canada e Regno Unito.

Aziende all’avanguardia nell’innovazione del gioco

· Reboot Motion (Los Angeles): Piattaforma di analisi del movimento che aiuta le grandi organizzazioni a eccellere nella biomeccanica su vasta scala.

· Tonsser (Copenhagen, Danimarca): Prodotto digitale e community che consente a giovani atleti di monitorare le loro performance, migliorare le proprie abilità, confrontarsi e competere con i coetanei e accedere a opportunità.

· Plantiga (Vancouver, Canada): Sensori avanzati all’interno della scarpa con insight basati su intelligenza artificiale che tracciano il carico, le performance e le asimmetrie passo dopo passo durante l’allenamento e la competizione.

Aziende focalizzate sull’ottimizzazione dell’esperienza dei fan

· TextQL (New York): Una piattaforma basata su intelligenza artificiale che aiuta gli utenti non tecnici a ottenere autonomamente informazioni in tempo reale per decisioni basate sui dati.

· Dimension Studio (Londra): Studio di produzione e piattaforma 3D in tempo reale per mondi virtuali, figure umane virtuali e sport virtuali.