Ricky Rubio torna a casa: si sta allenando con il Barcellona

Una firma ancora non c’è, ma Ricky Rubio sembra sempre più vicino al ritorno al suo Barcellona. Il playmaker spagnolo un mese fa si è ritirato dalla NBA, dopo la pausa che aveva preso in estate, rinunciando anche al Mondiale con la Spagna, per prendersi cura della propria salute mentale. Rubio è tornato a Barcellona e si è unito agli allenamenti dei blaugrana, che stanno preparando la partita di EuroLega contro la Virtus Bologna dopo la vittoria in campionato contro Palencia nel weekend.

Rubio ha annunciato il suo ritorno, per ora solo in palestra, tramite il suo profilo X. “Dopo aver dedicato settimane a lavorare sulla mia mente e sul mio corpo, ho il desiderio e la forza di vedere come reagisco a prendere di nuovo in mano la palla” ha scritto il spagnolo, che prima della NBA ha vestito la maglia del Barça dal 2009 al 2011 vincendo una EuroLega, una Liga ACB, una Coppa del Rey e due Supercoppe Spagnole.