LeBron James è sempre stato attratto dalla grandezza. Sin dai tempi del liceo, si sapeva che LeBron James sarebbe diventato una delle più grandi figure culturali dell’NBA, come lo fu prima Michael Jordan. Da quando ha messo piede nell’NBA, The King ha solo allargato il suo regno.

Negli ultimi anni, LeBron ha immerso le sue mani in altre iniziative. In particolare, ovviamente, si è dilettato con il cinema. È ancora al massimo dopo la recente uscita di Space Jam: New Legends, qualcosa che ha detto di aver solo sognato crescendo come fan dei Looney Tunes e Michael Jordan.

Mentre His Airness non è apparso nel film, LeBron ha avuto la possibilità di lavorare comunque con un altro Michael Jordan: Michael B. Jordan. LBJ ha ripubblicato una foto di loro insieme sulle sue Instagram Story, concordando con “l’altro Michael Jordan” che un altro traguardo è stato raggiunto.

Sarebbe stato incredibilmente bello se l’originale Michael Jordan fosse apparso in Space Jam: New Legends. Dopotutto, è il sequel del suo film. Vederlo collaborare con LeBron, anche in un film, farebbe esplodere il cervello delle persone. Soprattutto quelli che odiano paragonare LeBron alla leggenda dei Chicago Bulls.