I Los Angeles Lakers e i Boston Celtics si sono affrontato questa notte, dando vita alla loro secolare rivalità. Ma quella non era l’unica sfida NBA perché c’è stata anche la sfida nella sfida tra LeBron James ed Enes Kanter. Il lungo dei Celtics ha recentemente attaccato King James in un post su Twitter poco prima del loro match con gli arci rivali californiani.

A LeBron James è stato chiesto la sua posizione sulle parole di Kanter dopo il match e lui ha risposto che non sprecherà energie con lui. Ha anche rivelato che i due hanno avuto un incontro prima dell’inizio della contesa, ma non ne è uscito nulla.

LeBron said Enes Kanter is "definitely not someone I will give my energy to" re: Kanter using LJ's likeness on his shoes to call attention to LeBron/Nike's affiliation with China.

LeBron said Kanter walked by him in the hallway and had a chance to talk to him face-to-face.

— michael corvo (@michaelcorvoNBA) November 20, 2021