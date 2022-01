Da almeno un anno Kwame Brown è tornato alla ribalta nel mondo NBA attaccando chi in passato lo aveva criticato e dicendo la sua su vari argomenti. L’ex centro di Wizards e Lakers, uno dei più grandi bust della storia NBA, è intervenuto per commentare le recenti difficoltà dei giallo-viola. Di tutti, Brown ha scelto di puntare il dito verso LeBron James, nonostante a 37 anni sia il secondo miglior marcatore della Lega dietro Durant.

Secondo Brown, James starebbe sbagliando atteggiamento: “Non puoi vincere uscendo dai blocchi e tirando sempre da tre. Non funziona”. LeBron sta tirando 7.9 triple a partita, il suo massimo in carriera, segnando però solo il 36%. Poi l’ex giocatore ha criticato l’utilizzo dei lunghi da parte di Frank Vogel: Dwight Howard e DeAndre Jordan sono ai margini del roster e per alcune partite i Lakers hanno utilizzato proprio LeBron nella posizione di 5.

So che se fossi un lungo nei Lakers correrei su e giù per il campo, farei falli e me ne uscirei. Perché loro sanno che sono indesiderati, sanno che non stanno venendo utilizzati nel modo giusto. Se potessi essere una mosca e volare dentro lo spogliatoio, so che li sentirei dire che “sono tutte str*****e”. Dwight Howard, povero Dwight Howard. Esce dalla panchina freddo come non so cosa. Ha dominato tutta la sua carriera, tirando tutto il tempo e ora ci si aspetta che un uomo di oltre 30 anni esca dalla panchina dopo esserci rimasto a lungo e si metta a difendere. Buona fortuna!