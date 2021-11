Stephen Curry è un uomo dai molti talenti. È il più grande tiratore di tutti i tempi, tre volte campione NBA, due volte MVP e innumerevoli altri premi che non stiamo qui a elencarvi. Non c’è dubbio che la superstar NBA dei Golden State Warriors, Steph Curry, possa fare quasi tutto in questa vita, anche il Presidente degli Stati Uniti d’America,

Secondo il suo ex allenatore del college, c’è un campo in cui avrebbe avuto successo: la politica. Bob McKillop, il coach della superstar NBA degli Warriors ai tempi di Davidson, crede che Stephen Curry abbia le carte in regola per diventare il prossimo Presidente degli Stati Uniti, come riportato da Enterprise Record:

“Scherzo sempre con lui sull’essere Presidente perché abbiamo bisogno di un leader come questo ragazzo alla Casa Bianca. Per quanto folle possa sembrare, se guardi al modo in cui ha guidato questa organizzazione – gli Warriors -, questa città, questa comunità globale di cui fa parte il basket NBA, è stato un leader in prima linea in un modo molto tranquillo, coerente, distinto e aggraziato. Non è quello di cui abbiamo bisogno per guidare il nostro mondo?”

Gli atleti che entrano in politica sono accaduti prima… con risultati variabili. Curry ha dimostrato di essere un grande leader in una squadra NBA, poiché è stato il fondamento degli Warriors nella buona e nella cattiva sorte. Dice tutte le cose giuste e segue le sue azioni. Tuttavia, per quanto sia fantastico per il personaggio di Curry, non è tutto ciò che serve per governare un intero paese. Chi lo sa? Forse Stephen Curry sarebbe un buon presidente. O forse no.

