Damian Lillard dei Portland Trail Blazers si è messo ancora una volta in una classifica d’élite dell’NBA dopo un’altra impresa storica. Mercoledì contro i Denver Nuggets, Lillard ha raggiunto un traguardo nella carriera che solo un altro giocatore NBA nella storia è stato in grado di raggiungere: Oscar Robertson. Il sei volte All-Star è ora solo il secondo giocatore nella storia dell’NBA ad aver totalizzato più di 1.500 punti e più di 400 assist in ciascuna delle sue prime nove stagioni NBA.

Il nome di Lillard è ora lassù con quello del leggendario Oscar Robertson in questo club NBA di due persone molto esclusivo.

Per i più giovani che ci seguono, Oscar Robertson è il leader di tutti i tempi per triple doppie nella storia dell’NBA e questo vi fa ancor di più capire questo dato cosa voglia dire per Lillard. La leggendaria guardia è uno dei giocatori più completi che abbia mai messo piede nell’NBA e per Lillard, che segue le sue orme, è sicuramente un traguardo che vale la pena festeggiare. Anche se Dame non è il tipo di persona che punta sui riconoscimenti individuali, sarà sicuramente orgoglioso della sua ultima impresa nel campionato più bello del mondo, se si parla di basket, naturalmente.

