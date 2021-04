NBA – Los Angeles Clippers, Paul George è già pazzo di Rajon Rondo

I Los Angeles Clippers hanno cercato a lungo di aggiungere una point guard al loro roster. Ci sono riusciti poco prima della trade deadline, prendendo Rajon Rondo dagli Atlanta Hawks dando in cambio di Lou Williams.

Rondo ha fatto il suo esordio con la maglia biancorossa nel derby contro i Lakers, vinto 104-86. Per il grande ex una gara in sordina, con 2 punti e solamente 13 minuti sul parquet.

I suoi primi giorni però sono bastati a conquistare Paul George. PG, infatti, ha parlato con entusiasmo dell’arrivo di Rondo, prezioso dal punto di vista tattico e della leadership.

Mi aspetto che diventi subito un leader e cominci a essere un elemento importante nello spogliatoi. In campo penso che consentirà a me e Kawhi di risparmiare tante energie. Penso che potrà essere come quando giocavo con Westbrook che muoveva la difesa e creava tante situazioni per farmi attaccare i closeout. Credo che quando si sarà integrato, terrà tutti sulla corda. Avevamo bisogno di qualcuno in grado di tenere vivo lo spogliatoio.

