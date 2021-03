Rajon Rondo torna a Los Angeles: ufficiale il suo approdo ai Clippers, che si privano di una bandiera

E’ ufficiale l’approdo ai Los Angeles Clippers di Rajon Rondo: il playmaker ex Celtics e Lakers ritorna nella città degli angeli, questa volta sponda Clippers, in cambio di Lou Williams; agli Hawks andranno anche due future seconde scelte.

Hawks are trading Rajon Rondo to the Clippers for Lou Williams, source tells ESPN.

Clippers also send two future second-round picks to the Hawks in the deal, per source.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021