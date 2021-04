NBA – Los Angeles Clippers, Paul George parla del suo momento magico

Nelle ultime quattro partite Paul George è sempre andato oltre i 30 punti. Questa notte contro gli Indiana Pacers, sua ex squadra, ne ha messi a segno 36.

Un rendimento decisamente superiore a quello delle settimane scorse. La causa era l’infortunio al dito del piede subito a Febbraio.

Adesso però George sembra essere tornato al top, giusto in tempo per i playoff. Post season nella quale dovrà riscattare le prestazioni opache della scorsa stagione.

Fino a poco fa usavo l’infortunio come una scusa per me stesso. Poi ho cambiato punto di vista, capendo che non posso darmi dei limiti da solo. Questa cosa mentalmente è stata una svolta, ho ritrovato la spinta che mi mi mancava. Il dito ha smesso di essere infiammato e tutto si è sistemato per il meglio. Adesso non ci penso più.