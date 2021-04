Jayson Tatum è stato tra i tanti giocatori che in questo ultimo anno hanno contratto il Covid-19. La stella dei Boston Celtics è stata assente parecchie settimane a gennaio e quando è tornata in campo ha ammesso di avere ancora delle scorie importanti. Nei mesi scorsi Tatum aveva già ammesso di avere problemi di respirazione in campo e che spesso gli manca il fiato mentre gioca, rimasuglio della malattia. Non è l’unico giocatore ad avere avuto seri problemi anche dopo la guarigione: Mo Bamba, centro dei Magic, ha impiegato quasi un anno per riprendere la condizione fisica.

Dopo l’ultima partita contro Portland, Tatum ha aggiornato sulle proprie condizioni. Il giocatore ha confessato di sentirsi meglio rispetto ad un mese fa, ma ha anche raccontato di utilizzare un inalatore prima delle partite per “aprire i polmoni”. Un’operazione di routine da quando ha avuto il Covid. Tatum insomma sta ancora recuperando dalla malattia, nonostante sia guarito da mesi e riesca comunque a giocare ad alti livelli. La testimonianza che la pandemia non influisce solo sulla vita degli anziani, ma può colpire seriamente anche un atleta professionista di questo livello.

Jayson Tatum revealed he now has to take an inhaler to open up his lungs since he got COVID, something he has never had to do before.

"I for sure feel better now than I did a month ago."

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) April 14, 2021