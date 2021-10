I Los Angeles Lakers faranno molto affidamento su Anthony Davis per tutta la stagione NBA e, a questo punto, sembra che i Lakers siano la sua squadra, non più quella di LeBron James.

C’è anche una questione, tuttavia, di un certo LeBron James, che è ancora ampiamente considerato uno dei migliori giocatori della lega di oggi. LeBron è pronto a cedere il suo trono ad Anthony Davis come leader dei Lakers in NBA? Nella sua mente, Davis sembra pensarla così. A quanto pare, anche il resto della squadra è d’accordo:

“Penso di avere la capacità di farlo. Ora ovviamente abbiamo un grande talento, Rajon Rondo è un grande leader, LeBron James, io, Russ, ‘Melo. E ci vuole un gruppo per la leadership. Ora ovviamente lo so, i ragazzi mi hanno detto: “Questa è la tua squadra, andiamo avanti come te”. Lavoro molto meglio così dove possiamo avere quattro, cinque, sei ragazzi che possono fare quello che devono fare per vincere le partite di basket. E alla fine della giornata dobbiamo sacrificarci tutti per raggiungere il nostro obiettivo comune, ovvero vincere un campionato”.