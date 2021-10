I Brooklyn Nets sono attualmente i favoriti per vincere tutto la prossima stagione. Con i loro Big 3, Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, non c’è praticamente nessuno che possa fermare i Nets… tranne che gli infortuni. Harden, il regista principale della squadra, era la controfigura di se stesso nei playoff del 2021 a causa di un infortunio al tendine del ginocchio che ha subito nella stagione regolare.

Con questo in mente, il capo allenatore dei Nets, Steve Nash, comprende l’importanza di mantenere James Harden in forma per i playoff:

“Quindi, se riusciamo a mantenerlo in forma… lo mettiamo in condizione di continuare a migliorare durante la stagione e individualmente. Noi Nets sappiamo cosa è in grado di fare come regista, cosa è in grado di fare come leader. Per noi sarà fondamentale che lui sia in buona salute e che continui a crescere fisicamente dopo il bel “stop and start” dell’anno scorso”.

Questa è la cosa numero uno. Ma non è l’unica. Servono altri fattori affinché i Brooklyn Nets possano davvero vincere il titolo quest’anno. Vediamo se davvero riusciranno a portare a casa tutto quello che sperano a giugno dell’anno prossimo. Steve Nash e James Harden hanno un duro compito in quest’NBA.

