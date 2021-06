È stato un anno difficile in NBA per il centro dei Los Angeles Lakers, Marc Gasol. L’ex campione NBA ha firmato con i campioni in carica in offseason per cercare di aggiungere un po’ di esperienza e regia nella loro zona d’attacco. Sfortunatamente, le cose non sono andate come volevano lui e l’organizzazione quando la stagione di Los Angeles si è conclusa. Ma, secondo il tre volte All-Star, il suo obiettivo con la firma con i Lakers era semplice. Voleva onorare suo fratello, Pau, che ha avuto una carriera incredibile come parte dei Purple & Gold.

“Sono arrivato quest’anno con la mentalità di godermi ogni secondo, immergendomi in tutto e comprendendo che onore è indossare questa maglia. Ovviamente, conoscete la mia storia familiare con la squadra e quanto ha significato per Pau. Quindi per me essere qui e giocare per questa squadra è stato un onore ed è un onore. Quindi non l’ho dato per scontato nemmeno per un secondo”.

Pau, il fratello maggiore di Marc Gasol, ha lasciato una grande eredità come membro dei Lakers in NBA. Nelle sue sei stagioni a Los Angeles, Pau ha vinto due titoli consecutivi nel 2009 e nel 2010 insieme al compianto Kobe Bryant. Per Marc, il solo fatto di far parte dell’ex squadra di cui suo fratello è stato più importante di qualsiasi altro riconoscimento che avrebbe potuto ottenere.

LEGGI ANCHE: Luka Doncic ha giocato una Gara-7 unica nella storia dei Playoff

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.