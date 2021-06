Anthony Davis è tornato a parlare dopo l’eliminazione dai playoff dei Los Angeles Lakers per mano dei Phoenix Suns. Con una prova di grande coraggio, Davis ha cercato di superare il suo infortunio all’inguine nella loro gara-7 contro i Suns ma il dolore ha prevalso sulla sua forza di volontà e purtroppo ha dovuto abbandonare prestissimo la gara. AD ha giocato solo cinque minuti senza produrre niente di interessante, ponendo la parola fine su una delle stagioni pià travagliati della sua carriera da professionista. Ora Anthony Davis ha solo in testa di recuperare da questo infortunio e tornare in NBA più forte di prima.

Lui e il resto dei Lakers hanno avuto una corsa estenuante che risale al loro campionato NBA della scorsa stagione. Quindi, mentre hanno visto il loro tour di difesa del titolo essere improvvisamente annullato, un riposo prolungato è sicuramente il benvenuto. Anthony Davis, tuttavia, non è esattamente sicuro di quanto velocemente guarirà dal suo infortunio all’inguine, ma sicuramente sarà pronto per l’inizio della prossima stagione NBA (tramite Lakers Daily).

“Parlerò con il mio allenatore, Ish (Ishop), e vedrò qual è il loro piano. Probabilmente mi chiamerà domani e lo scopriremo, ma no, non so la cronologia esatta. Hanno detto prima, quando è successo per la prima volta, che un infortunio di 10-14 giorni è di solito quello che è con un grado 1, quindi dopo stasera in cui l’ho aggravato di nuovo, non so se basteranno solo 14 giorni o qualcosa del genere, ma gli parlerò domani e cercherò di vedere qual è il piano di recupero”.

Davis era in lacrime contro i Phoenix Suns mentre i Lakers erano passati in vantaggio per 2-1. Ma le cose si sono inasprite per il big man 28enne quando si è fatto male in gara-4.

