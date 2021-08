La leggenda dei Celtics, Paul Pierce, ha avuto un sacco di altre iniziative da quando gli è stato dato il foglietto di via come analista ESPN all’inizio di quest’anno. Domenica l’ex NBA Paul Pierce è tornato a Beantown per promuovere “Truth Number 34”, la sua linea di prodotti a base di cannabis in uno spaccio locale.

È ormai risaputo che Paul Pierce coltiva una certa simpatia per la cannabis da quando si è ritirato dalla NBA nel 2017. Quando gli è stato chiesto della sua ultima impresa, ha detto che la qualità della sua linea è proprio come il suo stile di gioco.

“So che porteremo qualcosa su cui puoi contare, qualcosa a cui puoi affidarti, qualcosa che è adrenalina pure. Simile al mio gioco. Questo è quello che sarà il mio prodotto”.

Il 43enne Pierce ha sostenuto la marijuana come una valida opzione medica. Vuole cancellare il pensiero negativo tra i consumatori della città che ha portato a vincere un NBA nel 2009.

Pierce, che ha anche giocatori per i Brooklyn Nets, Washington Wizards e Los Angeles Clippers, ha recentemente avuto la sua giusta dose di video controversi, incluso un video in diretta di se stesso all’interno di un’enorme serra di marijuana.

Paul Pierce sarà per sempre un’icona dei Celtics e con la sua ultima attività ha ulteriormente dimostrato che sarà sempre verde. In tutti i sensi.

