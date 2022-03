La NBA è sempre una Lega che rappresenta il massimo dell’organizzazione sportiva, ma ogni tanto qualche gaffe può scappare anche a lei. Questa notte è stato abbastanza clamoroso quel che è successo, quando Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder sono scesi in campo entrambi con la propria divisa bianca. Le due squadre se ne sono accorte solo quando era tutto pronto per la palla a due, che quindi è stata rimandata.

The Grizzlies and Thunder both took the court wearing white unis 😅 pic.twitter.com/NTUHfO2nkQ

— Bally Sports South (@BallySportsSO) March 13, 2022