Mindaugas Kuzminskas è vicino al ritorno in Italia?

Non solo la Virtus Bologna, con Hackett e Shengelia: anche un’altra squadra italiana potrebbe approfittare dell’esodo dalle big russe. Secondo il Giornale di Brescia, la Germani sarebbe vicina all’accordo col lituano Mindaugas Kuzminskas.

Kuzminskas ha lasciato da poco lo Zenit San Pietroburgo, in grande disaccordo con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’ala lituana, 32 anni, è già stata vista a Milano dal 2017 al 2019, quando vinse un campionato e una Supercoppa.

Brescia è una delle squadre più in forma del campionato, in striscia aperta di 10 vittorie consecutive in Serie A. Nella prima parte di stagione, con lo Zenit, Kuzminskas ha mantenuto 5.0 punti di media in Eurolega.