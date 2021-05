Incredibile vittoria dei Memphis Grizzlies contro i Golden State Warriors all’overtime dell’ultima gara del Play-In e ora i playoff NBA sono matematici. Determinante Ja Morant che ha segnato 35 punti e anche il canestro più importante nel supplementare mentre ai californiani non sono bastati i 39 punti di Steph Curry e la tripla doppia di Draymond Green da 11 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Davvero una debacle per gli Warriors che già si sentivano in post season, purtroppo però non hanno fatto i conti con i Memphis Grizzlies, una delle squadre più giovani della storia dell’NBA a partecipare ai playoff NBA.

La gara è stata abbastanza equilibrata, con Memphis che ha guidato nel primo tempo e con Golden State che ha recuperato e pareggiato nella ripresa. Tutti quanti credevano che l’esperienza di Steph Curry e Draymond Green in un momento clutch avrebbe fatto la differenza ma invece i giovani fenomeni dei Grizzlies hanno cambiato marcia e hanno conquistato questo supplementare. Sarà molto interessante vedere come Memphis si comporterà al primo turno contro gli Utah Jazz, franchigia che ha terminato al primo post la regular season con il miglior record dell’intera NBA.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.