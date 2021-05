LeBron commenta la splendida prestazione di Ja Morant contro Curry

L’intero universo NBA stava guardando lo scontro win or go home tra i Golden State Warriors e i Memphis Grizzlies. Ciò include gli esseri celesti che lo governano, come la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James. L’icona dei californiani LeBron ha emesso una semplice reazione di due lettere, facendo sapere a tutti che ha visto quello che hanno visto tutti, ovvero la nascita di un fenomeno chiamato Ja Morant contro Steph Curry:

JA! — LeBron James (@KingJames) May 22, 2021

Ricordiamo che solo un paio di notti fa LeBron James ha vinto contro i Golden State Warriors di Steph Curry, che hanno sprecato l’ultima chance possibile contro i Memphis Grizzlies di Ja Morant, autore di 39 punti.

Ricordiamo che Morant è stato nominato Rookie of the Year della passata stagione, anche perché Zion Williamson è spesso stato infortunato nella sua annata d’esordio con i New Orleans Pelicans. Per Ja Morant ricevere i complimenti di LeBron James è qualcosa di speciale perché il King è stato indubbiamente l’idolo della sua generazione.

Chissà se il sophomore di Memphis riuscirà a fare una carriera quanto meno simile a quella di LeBron – molto difficile – però il talent e l’atletismo non gli mancano. E nemmeno la voglia di diventare un giocatore da Hall of Fame.

