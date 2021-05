Quella dei Miami Heat non è stata una stagione regolare facile, anche se alla fine si è conclusa evitando il Play-in e “pescando” Milwaukee al primo turno dei Playoff. Nella speranza di fare una cavalcata almeno simile a quella dello scorso anno, Miami dovrà iniziare battendo proprio i Bucks che aveva eliminato alle Finali di Conference nella “bolla”. A un paio di giorni da Gara-1 però l’insider Shams Charania ha rivelato un dietro le quinte che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto sostenuto su Stadium, parlando tra gli altri anche con Iman Shumpert, Charania ha infatti riportato che Jimmy Butler avrebbe avuto degli scambi “molto molto accesi” con lo staff degli Heat nel corso della stagione.

Non sarebbe la prima volta che Butler si scontra con membri del roster o dello staff, il caso più celebre è quello avvenuto qualche anno fa a Minnesota. Lette le parole dell’insider, però, l’agente della stella di Miami è esploso sui social, negando tutto.

Shut the f*ck up you click bait, ambulance chasing, dirt bag piece of sh*t. No one has told you this because this is not reality. Go find someone’s assistant to text abt an MRI or some other human calamity you want to be 1st on. We are good over here. https://t.co/ER5iAkk0J8

