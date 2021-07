Si prevede che i Miami Heat saranno tra le squadre che più si muoveranno in offseason con una sfilza di nomi collegati alla franchigia della Florida, tra cui Kyle Lowry, Bradley Beal, Kawhi Leonard e John Collins, solo per citarne alcuni.

Con un nucleo forte guidato da Jimmy Butler e Bam Adebayo, un allenatore che ha già vinto come Erik Spoelstra e un presidente influente come Pat Riley, i Miami Heat sembrano una proposta allettante. Ma secondo Dan Favale di Bleacher Report, pare che South Beach non otterrà nuovi inquilini (tramite Heavy).

La maggior parte degli obiettivi primari degli Heat sono fuori dal tabellone a seguito di una raffica di estensioni di fine 2020. Kawhi Leonard (player option) non è mai stato proiettato come un vero rischio di fuga ed è ancora meno probabile che lasci Hollywood dopo aver subito una rottura parziale del legamento crociato anteriore destro. Non è nemmeno chiaro cosa vorranno mettere sul piatto e se sarà sufficiente per convincere Mike Conley, Kyle Lowry e Chris Paul, i quali potrebbero essere tutti a caccia di accordi pluriennali dal valore di oltre 25 milioni di dollari all’anno.

