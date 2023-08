5+1 grandi ritorni in Nazionale per la FIBA World Cup 2023

Quest’anno, purtroppo, due dei migliori giocatori al mondo non saranno presenti alla FIBA World Cup 2023. Né Giannis Antetokounmpo né Nikola Jokic si recheranno in Asia. Le assenze non si fermano qui, poiché si tratta di un gran numero di giocatori.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Quello che riguarda i giocatori che hanno avuto il tempo di rafforzarsi in patria e che ora lo faranno in Coppa del Mondo.

Eurohoops presenta 5 grandi nomi che saranno di particolare interesse alla FIBA World Cup 2023 e la situazione unica con la presenza di Karl Anthony Towns nel torneo.

Noi abbiamo tradotto per voi l’articolo, che comunque vi invitiamo a leggere integralmente sul loro portale, insieme a tutte le news e gli approfondimenti di Eurohoops!

Moritz Wagner

Paese: Germania

Squadra: Orlando Magic

Età: 26 anni

Ultimo torneo: Olimpiadi 2021

La Germania si presenterà ai Mondiali FIBA 2023 come terza squadra in Europa, dopo la medaglia di bronzo conquistata a EuroBasket 2022, nonostante Moritz Wagner abbia saltato il torneo per infortunio. Questa volta, però, rafforzerà la sua squadra.

Il ventiseienne giocatore degli Orlando Magic ha il potenziale per portare la squadra tedesca ancora più in alto e il talento per distinguersi nella competizione più attesa dell’anno. I tedeschi saranno una squadra molto pericolosa, soprattutto con l’aggiunta del fratello di Franz. Resta solo da vedere sul campo in Giappone.

Nicolas Batum

Paese: Francia

Squadra: Los Angeles Clippers

Età: 34 anni

Ultimo torneo: Olimpiadi 2021

La Francia inizia un altro grande torneo come favorita per il podio. Non dimentichiamo che è arrivata seconda a EuroBasket 2022. Il roster francese è spaventoso, anche considerando le numerose assenze nella nazionale di Vincent Collet. Immaginate se fosse al completo.

Tra gli assenti del 2022 figura anche il nome di Nicolas Batum, che ha disputato il suo ultimo torneo importante con la Francia ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2021. La Coppa del Mondo di quest’anno si aggiungerà al curriculum del giocatore dei Los Angeles Clippers, che ha debuttato con la nazionale francese nel 2009.

Bogdan Bogdanovic

Paese: Serbia

Squadra: Atlanta Hawks

Età: 30 anni

Ultimo torneo: Coppa del Mondo 2019

La Serbia sarà ancora una volta una delle favorite per una medaglia ai Mondiali FIBA 2023, nonostante non abbia in rosa due giocatori chiave come Nikola Jokic e Vasilije Micic. Al contrario, saranno trascinati per la prima volta soprattutto da Bogdan Bogdanovic.

Il 30enne specialista offensivo fornisce una scintilla in più: la guardia ha tutte le capacità e l’esperienza per guidare la squadra di Svetislav Pesic. Il giocatore degli Atlanta Hawks non rappresentava la nazionale serba dalla Coppa del Mondo FIBA 2019. È arrivato il momento di farlo di nuovo.

RJ Barrett

Paese: Canada

Squadra: Los Angeles Clippers

Età: 23 anni

Ultimo torneo: Torneo preolimpico del 2021

Il caso di RJ Barrett è particolare. Tuttavia, merita di essere inserito nella nostra lista. Il Canada schiera un roster formidabile e ha grandi possibilità di arrivare a medaglia.

Tra questi spicca RJ Barrett, 23enne giocatore dei Knicks con una media di 19,6 punti quest’anno nell’NBA. Ha solo 5 presenze con la Nazionale maschile e il torneo preolimpico del 2021 è stata l’ultima volta che l’abbiamo visto con i nordamericani.

Patty Mills

Paese: Australia

Squadra: Atlanta Hawks

Età: 35 anni

Ultimo torneo: Olimpiadi 2021

L’Australia si presenta ai Mondiali 2023 con il quarto posto al mondo e il terzo alle Olimpiadi. E come una delle favorite per una medaglia, con il suo roster ancora una volta pieno di giocatori NBA e in generale di ottimi cestisti.

Patty Mills indosserà nuovamente la maglia dei Boomers dopo i Giochi Olimpici del 2021, puntando a un altro riconoscimento. La guardia da 860 partite in NBA e campione con gli Spurs non ha bisogno di presentazioni. Sarà di nuovo il leader del suo Paese.

Karl-Anthony Towns

Paese: Repubblica Dominicana

Squadra: Minnesota Timberwolves

Età: 27 anni

Ultimo torneo: FIBA Americas 2013

L’ultimo caso è anche il più… estremo della lista. Karl-Anthony Towns sarà presente alla Coppa del Mondo. Si tratta ovviamente di una delle più grandi star dell’evento di quest’anno e del volto più importante della Repubblica Dominicana.

La cosa più bella di tutte? Il 27enne All-Star non giocava con la Nazionale dal 2013 e dai FIBA Americas di quell’anno! Saranno anche passati 10 anni, ma il grande ritorno è un dato di fatto. Anzi, è la definizione di ritorno!

Leggi anche: 30 stelle da tenere d’occhio per la FIBA: Fontecchio è quotatissimo!