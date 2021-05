L’ex fenomeno NBA dei Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, ha ammesso che Luka Doncic e compagni dovranno impegnarsi moltissimo per eliminare i Los Angeles Clippers nei playoff ma crede che i Mavs abbiano delle buone possibilità.

Per eliminare i californiani, i Dallas Mavericks dovranno fare delle prestazioni fenomenali contro una delle franchigie favorite al titolo in questa stagione. In particolare Dirk Nowitzki crede che ci siano due cose che Dallas dovrà avere contro i Clippers in NBA: la costanza e la salute di Luka Doncic.

“I Clippers sono una grande squadra, sono ben allenati e sono profondi, quindi i Mavs avranno una bella gatta da pelare. Ovviamente, i Clippers sono i favoriti, ma se i Mavs restano sani e Luka ha una serie fantastica, penso che possano compiere il miracolo”, ha detto Dirk Nowitzki al Podcast di Bill Simmons.

Possiamo dirlo abbastanza tranquillamente che Luka Doncic sarà il fattore più importante per Dallas nella postseason. È comunque il loro miglior giocatore e la squadra avrà bisogno di lui per cercare di fare qualcosa che sulla carta è impossibile. Il fenomeno sloveno ha avuto una stagione piena di alti e bassi ma ha già dimostrato di poter essere fenomenale contro i Clippers nella passata stagione.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.