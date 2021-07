Nel finale di Gara-6, quando i Phoenix Suns erano ormai lanciati verso la vittoria, Patrick Beverley è stato espulso per aver spinto Chris Paul da dietro a gioco fermo. Il gesto della point guard dei Los Angeles Clippers è stato condannato da molti.

Beverley, famoso per il suo carattere provocatorio, ha però capito l’errore e nelle scorse ore, via Twitter, ha fatto le proprie scuse a CP3. Il giocatore dei Clippers si è anche congratulato con l’avversario, autore di 41 punti in Gara-6, augurandogli buona fortuna per le prime Finals della carriera.

@CP3 emotions got the best of me last night gang. My bad wasn’t meant for you. Congrats on making it to the Finals. Best of Luck 🤞🏾

— Patrick Beverley (@patbev21) July 1, 2021