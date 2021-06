Chris Paul è ad una sola vittoria dalle prime Finals della propria carriera. Ci è arrivato al termine di una Gara-4 finita a punteggio bassissimo, il più basso dell’intera stagione NBA: 84-80. Merito della vittoria dei Phoenix Suns, ora sul 3-1 contro i Los Angeles Clippers, è senza dubbio di DeAndre Ayton, dominatore sotto i tabelloni. Il prodotto di Arizona, che sta giocando dei Playoff straordinari, ha chiuso con una doppia-doppia da 19 punti e 22 rimbalzi.

Al termine della partita Chris Paul ha mandato un messaggio preciso sia a DeAndre Ayton sia alla dirigenza dei Suns. “Gli daremo tanti soldi quest’estate” ha detto CP3 indicando il compagno, che sarà eleggibile per un prolungamento contrattuale come Doncic e Young. Ayton arriva da una stagione da 14.4 punti e 10.8 rimbalzi di media, ma ha elevato le proprie prestazioni nella postseason.

Chris Paul just pointed to Deandre Ayton during his post-game interview with @Rachel__Nichols and announced that the Suns are “gonna get him a bag this summer.”

Like Luka Doncic and Trae Young, Ayton is eligible for a lucrative contract extension in the offseason.

