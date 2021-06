Non solo Virtus Bologna, anche l’Olimpia Milano su Jerian Grant

Potrebbe configurarsi un vero e proprio “derby” di mercato per Jerian Grant.

L’esterno americano sarebbe un obiettivo della Virtus Bologna ma anche dell’Olimpia Milano, secondo il sito greco SDNA. Su di lui, inoltre, anche il Lokomotiv Kuban.

Grant, visto in NBA con Knicks, Bulls, Magic e Wizards, lo scorso anno ha giocato in Grecia con il Promitheas, mettendosi subito in evidenza.