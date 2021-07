I Milwaukee Bucks hanno appena staccato il pass per le NBA Finals ma c’è un giocatore già certo di ricevere l’anello di campione NBA.

Si tratta di Torrey Craig, attualmente nel roster dei Phoenix Suns dopo aver iniziato la stagione con i Bucks. Per lui 18 partite a Milwaukee con poco spazio (11 minuti di media), poi l’approdo in Arizona, senza che i Bucks ricevessero in cambio alcun giocatore ma solamente cash consideration.

Congratulations Torrey Craig for winning his first championship!

No matter who wins the Finals, he will get a ring for playing for both the Suns and Bucks this season.

(Submitted by @wholecake3) pic.twitter.com/ChpLWKH8es

— StatMuse (@statmuse) July 4, 2021