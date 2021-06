La point guard dei Philadelphia 76ers, Ben Simmons, ha ricevuto molte critiche nelle ultime settimane per le sue pessime prestazioni nei playoff con i Sixers. Anche le speculazioni commerciali continuano e il suo agente Rich Paul ha recentemente incontrato il front office di Philadelphia per discutere quale potrebbe essere il prossimo passo per Ben Simmons con l’organizzazione NBA, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

Paul ha incontrato il presidente Daryl Morey e il direttore generale Elton Brand alla pre-draft Combine per iniziare a valutare i prossimi passi nella carriera di Simmons ai Sixers. Paul ha chiesto ai Sixers se ha senso lavorare insieme per trovare uno scambio prima dell’inizio della prossima stagione, ma non è stata fatta alcuna richiesta e le parti dovrebbero continuare a parlare prima del draft NBA del 29 luglio e della free agency di agosto. I 76ers si sono impegnati a mantenere Ben Simmons come un pezzo centrale della loro franchigia.

Simmons è stato il punto focale della deludente eliminazione di Philadelphia nelle semifinali di Eastern Conference contro gli Hawks e perciò Rich Paul vuole capire quale sarà il suo futuro in NBA. Il suo 34% dalla linea del tiro libero nei playoff è stata la peggiore di sempre nella storia della NBA.

