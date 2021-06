Trae Young non ha intenzione di fare “semplicemente” esperienza ai playoff. Gli Atlanta Hawks hanno vinto gara-1 delle finali della Eastern Conference con Young che li ha condotti durante il successo.

La point guard degli Hawks, Trae Young, è riuscita a realizzare uno strabiliante record per i playoff NBA poiché ha chiuso con 48 punti, chiudendo con un buonissimo 17 su 34 dal campo. Ha anche accumulato 11 assist e 7 rimbalzi per chiudere la sua super nottata.

Lo spettacolare percorso playoff di Trae Young lo mette in una compagnia rara. Con delle statistiche di questo tipo nei playoff era destinato a riscrivere la storia dell’NBA. Con la sua settima partita da almeno 30 punti, la stella degli Hawks eguaglia un record di LeBron James di oltre un decennio fa.

Players 22 years old or younger to have at least 7 30+ point games in a single postseason: – LeBron James (2006)

– Amar'e Stoudemire (2005)

– Trae Young (2021) ICE. TRAE. pic.twitter.com/TiQzZtvWcI — CBS Sports (@CBSSports) June 24, 2021

L’eroica prestazione da 48 punti di Trae Young per gli Hawks in NBA lo porta anche tra i fenomeni delle Conference Finals, raggiungendo un record condiviso ancora una volta con LeBron James, ma anche con Kevin Durant e Kobe Bryant. C’è anche Amar’e Stoudemire nella lista con la sua incredibile avventura del 2005.

Players 22 years old or younger to score 40+ points in a Conference Finals game: – LeBron James

– Kobe Bryant

– Kevin Durant

– Amar'e Stoudemire

– Trae Young Good company to keep for the Atlanta Hawks superstar. pic.twitter.com/euMSrCSPfd — CBS Sports (@CBSSports) June 24, 2021

