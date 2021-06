NBA – Rick Carlisle sceglie gli Indiana Pacers, firmerà un quadriennale

Rick Carlisle è il nuovo allenatore degli Indiana Pacers, lo riporta ESPN. L’allenatore solo settimana scorsa aveva lasciato a sorpresa Dallas con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, si vocifera anche a causa di tensioni con Doncic. Carlisle era probabilmente il coach più ambito tra quelli liberi e firmerà un quadriennale da 29 milioni di dollari complessivi con i Pacers.

Sources: The Pacers are hiring Rick Carlisle as head coach. He will sign a 4-year, $29 million contract.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 24, 2021