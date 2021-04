NBA – San Antonio Spurs, Derrick White non rientrerà questa stagione

Brutte notizie per i San Antonio Spurs, che salvo clamorose sorprese proveranno a qualificarsi ai Playoff tramite Play-in. Prima della gara di questa notte contro Miami, Gregg Popovich ha confessato che molto probabilmente la stagione di Derrick White si è già conclusa. Il giocatore degli Spurs ha subito un infortunio alla caviglia nella partita precedente contro Washington.

Pop says he doesn’t expect Derrick White back this year after his ankle injury

Absolutely brutal

— Tom Petrini (@RealTomPetrini) April 28, 2021