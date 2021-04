NBA – I Phoenix Suns tornano ai playoff dopo più di un decennio

Devin Booker, Chris Paul e il resto dei Phoenix Suns sono finalmente riusciti ad aggiudicarsi matematicamente una posizione ai playoff NBA del 2021. È la prima volta dal 2010 che Phoenix porta la sua squadra alla postseason dopo aver conquistato il loro posto nei playoff con una grande vittoria sui Los Angeles Clippers questa notte.

Si tratta certamente di un grandissimo risultato per una franchigia che ha vissuto un decennio molto buio ma che, con Devin Booker prima e Chris Paul poi, è riuscita a tornare ai massimi livelli dell’NBA. Non sarà un’avventura semplice per i Phoenix Suns ai playoff NBA perché la Western Conference è agguerritissima però, per quello che stanno esprimendo in questa regular season, siamo certi che daranno del filo da torcere a tutti quanti.

È stato proprio Chris Paul a guidare i Phoenis Suns nel successo sui Los Angeles Clippers poiché ha concluso con una prestazione da 28 punti e 10 assist. Booker ne ha aggiunti 21 per aiutare a tenere a bada Paul George e il resto dei Clippers che continuano a non riuscire a trovare la giusta continuità difensiva e offensiva.

Oggi lo possiamo proprio dire: splende il sole sui Phoenix Suns.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.