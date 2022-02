La NBA è dovuta correre subito ai ripari visto che, a meno di una settimana dall’evento, James Harden ha dato forfait per l’All Star Game di Cleveland. Adam Silver ha scelto Jarrett Allen come sostituto del Barba.

Il centro dei Cavs giocherà in casa e ha vinto la concorrenza di Pascal Siakam tra i papabili della Eastern Conference. Allen sta vivendo la miglior stagione della carriera ed è alla sua prima convocazione all’All Star Game: merito dei 16.2 punti e 11.1 rimbalzi di media che sta facendo registrare. Cleveland sarà rappresentata da ben due giocatori: Allen e Darius Garland, sarà l’unica squadra oltre ai Bucks e ai Bulls ad avere due All Star ad Est. Sostituendo Harden, Allen sarà inserito nel Team LeBron.

Cleveland @Cavs center @_bigjayy_ has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Philadelphia 76ers guard James Harden on #TeamLeBron in the 2022 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/gLnB2hb8Kg

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 14, 2022