NBA, Serie A, coppe europee, Nazionale: dove si vedranno tutte le partite?

Facciamo un po’ di chiarezza: dove si vedranno le partite di NBA, Serie A, Serie A2, coppe europee e Nazionale nella stagione 2021-2022?

Per vedere il basket – come del resto è successo anche nel calcio – bisogna avere più di un abbonamento. Fino al 2020-2021 ti bastava avere Sky Sport ed Eurosport Player per vedere tutte le partite di basket a livello professionistico, in più dovevi aggiungere LNP Pass per guardare tutti i match di Serie A2 e Serie B. Oggi la situazione è molto diversa.

La Serie A italiana è rimasta in mano a Discovery, perciò si vedrà sia su Discovery+ sia su Eurosport Player. Quindi se avete sottoscritto il contratto con Eurosport Player, non preoccupatevi che potete continuare a vedere le partite della massima serie italiana lì. Naturalmente è rimasta anche la sfida del domenica sera in chiaro su Rai Sport.

L’NBA continua a essere in esclusiva su Sky Sport e NOW TV. Come sempre, non trasmettono tutte le partite della regular season ma solo quelle succulenti. Qualora voleste vedere tantissime gara NBA – tutte è impossibile -, vi consigliamo di farvi l’NBA League Pass. Rapporto qualità-prezzo eccellente.

Le coppe europee non saranno più su Eurosport Player perché Sky si è ripresa l’EuroLega e l’EuroCup, mentre i diritti streaming della competizione dovrebbero essere di Eleven Sports. A quanto pare, Sky non offrirà copertura totale delle due competizioni, Eleven Sports sì. Però al momento non è nulla di certo ma tutto presunto. Per FIBA Champions League e FIBA Europe Cup non si sa se i diritti verranno acquisiti da qualcuno oppure le partite verranno trasmettesse solo dal canale YouTube della FIBA.

Le partite della Nazionale italiana e il prossimo Eurobasket 2022 si vedranno sempre su Sky Sport mentre per guardare le partite di Serie A2 e Serie B bisogna essere abbonati a LNP TV. Una buona alternativa per le nazionali, qualora non voleste sottoscrivere l’abbonamento di Sky Sport, è livebasketball.tv, la piattaforma di live streaming ufficiale della FIBA.

Questo è il paniere dei diritti televisivi di NBA, Serie A, coppe europee e Nazionale per la stagione 2021-2022. Come sicuramente avete capito, la situazione è molto frammentata e, per vedere tutto, teoricamente dovremmo avere almeno due abbonamenti: Eurosport Player/Discovery+ e Sky Sport.

