Luka Doncic e Goran Dragic, due dei più grandi giocatori sloveni della storia di quel Paese, potrebbero essere compagni di squadra ai Dallas Mavericks in NBA secondo questo rapporto di Jake Fischer di Bleacher Report:

“Tutte le mie fonti in tutto il campionato mi hanno detto che si aspettano che Goran Dragic venga acquistato dai Toronto Raptors e firmi rapidamente con i Dallas Mavericks”.

Ad aggiungere più benzina al fuoco è questa foto di Doncic e Dragic in Slovenia. La superstar dei Mavs ha pubblicato la foto di lui che si allena con Dragic verso la fine di agosto e, considerando che lo stesso Dragic ha espresso il desiderio di giocare con Doncic, è sicuro dire che ci sono grandi possibilità che ciò accada.

Just a photo of Luka Doncic and Goran Dragic working out together 👀… #Mavs #MFFL pic.twitter.com/EZzBd8eSpt — Kit Guinhawa (@BeatKit22) August 31, 2021

Goran Dragic andrebbe a comporre un super terzetto europeo composto da lui, Luka Doncic appunto e Kristpas Porzingis. Al momento la trattativa non è ufficiale però lo potrebbe diventare nel giro di poche ore. Lo sloveno non è più giovanissimo però ha tantissima esperienza e soltanto un anno fa stava disputando le Finals NBA con i Miami Heat. Questo per dire che ha ancora tanto da dare al basket americano e mondiale.

