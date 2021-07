I Brooklyn Nets saranno una squadra molto impegnata in questa offseason NBA con molte decisioni da prendere, in particolare su Spencer Dinwiddie. Ma proprio come la maggior parte delle squadre, i Nets sperano di aggiornarsi dopo aver visto una fine prematura di quella che inizialmente era vista come una stagione fenomenale con Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden.

Ma se le tre All-Star rimarranno, i Nets dovranno fare una mossa chiave nel roster. In particolare stiamo parlando di Spencer Dinwiddie, che è un free agent senza restrizioni dopo aver rinunciato all’ultimo anno da $ 12,3 milioni del suo contratto. Molte squadre sono interessate ad acquisirlo e il direttore generale dei Nets, Sean Marks, ha insinuato che è disposto a lasciare andare Dinwiddie, come riportato dal New York Post.

Spencer Dinwiddie ha saltato la maggior parte della stagione NBA con i Brooklyn Nets a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore, ma la sua capacità di segnare e creare giocate lo rende una prospettiva allettante per molte squadre. Secondo quanto riferito, i New York Knicks, i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e i Chicago Bulls hanno tutti tenuto d’occhio la guardia dei bianconeri.

