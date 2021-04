Un altro giorno, un altro record per Chef Curry. Questa notte la superstar NBA dei Golden State Warriors Steph Curry ha riscritto la storia con un folle record contro i Sacramento Kings per numero di triple realizzate nel singolo mese.

Dopo un’altra tripla nel secondo quarto, Curry ha registrato la sua 83esima bomba nel mese di aprile per cementare l’impresa storica (tramite Warriors Twitter).

Stephen Curry ha ora realizzato 83 triple nel mese di aprile. Questo √® il massimo numero di tiri da tre punti realizzati in un mese di calendario nella storia dell’NBA.

Stephen Curry has now made 83 threes in the month of April. That is the most EVER threes in a calendar month in @NBAHistory ūüĎŹ https://t.co/n4CtcUX9z1 pic.twitter.com/38aSN1AyYo — Golden State Warriors (@warriors) April 26, 2021

Stephen Curry √® stato a dir poco fenomenale in queste ultime settimane. Il due volte MVP ha riportato la sua squadra sulla mappa dell’NBA e, nonostante i tantissimi problemi di formazione delle ultime settimane, gli Warriors sono ora pronti a contendersi un posto per i playoff. Anche se potrebbero dover affrontare il torneo di play-in dopo la stagione regolare, sembra di certo che non avr√† molta importanza per Curry finch√© la sua squadra avr√† una possibilit√†.

Non √® stata una stagione NBA semplice per Curry e gli Warriors ma questo record di triple in un mese ha dato un senso all’annata del due volte MVP e anche dei californiani.

