Mentre veniva trasportato fuori dal campo in barella, Devin Cannady ieri notte ha alzato una mano per salutare e rassicurare il pubblico dell’Amway Center. Aveva infatti subito un bruttissimo infortunio nella parte bassa della gamba destra, dopo aver contestato un terzo tempo di un avversario durante la partita tra Orlando Magic e Indiana Pacers.

Le immagini fanno molta impressione nonostante, probabilmente per fortuna, non si riesca a vedere il momento esatto dell’infortunio. Mentre Cannady era a terra in preda al dolore, si è però vista una macchia di sangue nella zona della caviglia. Macchia prontamente coperta dal compagno Mo Bamba, che si è tolto immediatamente la propria maglia per avvolgerla intorno alla caviglia di Cannady in attesa dell’arrivo dei medici.

Da pochi giorni Devin Cannady, MVP delle ultime Finals di G-League, aveva firmato un two-way contract coi Magic, la sua prima opportunità in NBA. In 7 partite con Orlando fin qui, il giocatore stava segnando 4.9 punti di media.

