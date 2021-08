NBA – Stephen Curry commenta il rinnovo con Golden State: “I soldi non sono tutto”

Stephen Curry ha firmato un rinnovo di contratto faraonico con i Golden State Warriors.

Dopo la firma, Curry ha commentato l’accordo a The Athletic.

In NBA ho sempre giocato per Golden State, sempre nella Baia a prescindere dalla sponda. Qui ho tutti i miei ricordi da professionista: stagioni anonime come cinque apparizioni consecutive alla Finals. E sono sicuro che ci torneremo. Quando scadrà questo contratto io avrò 37 anni e non voglio avere nessun rimpianto. La gente parla tanto della somma che guadagnerà ma non capisco cosa significhi, dal punto di vista emotivo, far parte di questa franchigia. Vedere il Golden Gate Bridge disegnato sul parquet ogni sera è una cosa impagabile.