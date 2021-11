I Brooklyn Nets sono partiti subito 12-5 e ora hanno il miglior record della Eastern Conference. Tutto ciò nonostante Kyrie Irving non abbia ancora avuto alcun coinvolgimento con la squadra finora dopo la sua storia relativa al non volersi vaccinare. Storia che non è ancora stata risolta.

Il capo allenatore dei Nets, Steve Nash, ha parlato con la squadra che ha imparato a giocare senza la loro point guard NBA, Kyrie Irving. L’ex playmaker ha ammesso che erano completamente impegnati con un piano che coinvolgeva Kyrie Irving anche durante il training camp, ma ha dovuto adeguarsi in fretta:

“Abbiamo iniziato il nostro training camp pensando che avremmo avuto Kyrie e avevamo strutturato un percorso di continuità rispetto allo scorso anno e poi abbiamo dovuto cambiare molte cose dopo un paio di settimane”, ha ammesso Nash dopo l’ultima vittoria dei Nets sui Magic. “Quindi ora dobbiamo esplorare come possiamo unirci, trovare punti in comune, trovare modi per essere efficienti ed efficaci in attacco”. https://twitter.com/DavidEarly/status/1461898549248069637?s=20

Steve Nash è stato molto bravo a cambiare i propri piani in fretta perché la situazione Kyrie Irving in NBA non si era mai vista. Certo è che, per vincere un anello, i Brooklyn Nets hanno assolutamente bisogno del fenomeno ex Cleveland Cavaliers.

