NBA – Steve Nash parla dell’infortunio di Kevin Durant

Nella partita di ieri sera contro Miami, i Brooklyn Nets non solo sono stati beffati sulla sirena da Bam Adebayo, ma hanno visto anche Kevin Durant uscire infortunato dopo 4′ di gioco. L’acciacco di KD per ora è classificato solo come una contusione, che quindi non dovrebbe fermarlo per molto, ma i dettagli non sono ancora noti. Nel post-partita, Steve Nash ha parlato dell’infortunio di Durant, che era rientrato da poche partite in seguito ad un problema muscolare che lo aveva costretto a saltare quasi 2 mesi.

Stando a Nash, il nuovo infortunio di Durant non sembrerebbe nulla di particolarmente serio. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime ore e, in base alle sue sensazioni, i Nets decideranno se sottoporlo ad una risonanza magnetica o meno. L’allenatore canadese si aspetta inoltre che KD rimanga con la squadra nella serie di trasferte che la attendono fino a giovedì.

“Ormai siamo abituati a queste notizie” – ha commentato Nash – “Abbiamo attraversato tante avversità, abbiamo dovuto schierare diversi quintetti. Mi mancherà Kevin, ma siamo stati in grado di adattarci quest’anno. Sarà un’opportunità per gli altri giocatori”.

