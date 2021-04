NBA – Nets in apprensione per Kevin Durant: nuovo infortunio?

Da circa un’ora a Miami gli Heat e i Brooklyn Nets si stanno affrontando in una gara “monca” per l’assenza di Jimmy Butler e James Harden. Come se non bastasse, nel primo quarto i Nets hanno visto uscire dal campo dolorante anche Kevin Durant. Il giocatore è rientrato da poche partite dopo quasi 2 mesi di assenza per via di un infortunio muscolare.

Here's the play that sent Kevin Durant to the locker room, where the Nets ruled him out for the game with a left thigh contusion (via @SportsCenter)pic.twitter.com/tla10QonqZ — The Crossover (@TheCrossover) April 18, 2021

Brooklyn ha già annunciato che KD non farà ritorno in campo nella partita di oggi a causa di una contusione alla coscia sinistra. Una notizia che da una parte rassicura, almeno per il momento, ma dall’altra fa ripiombare i Nets nell’incubo degli infortuni. Nelle prossime ore probabilmente seguiranno ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero di KD.

The Nets say Kevin Durant has been ruled out for the remainder of today’s game against the Miami Heat with a left thigh contusion. — Malika Andrews (@malika_andrews) April 18, 2021

Nei primi 4′ di partita, prima di uscire, Kevin Durant aveva segnato già 8 punti con 3/3 al tiro. In stagione la stella dei Nets ha disputato fin qui solo 23 partite su 56.

